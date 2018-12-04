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ممرض ينقذ مواطناً توقف تنفسه بسبب «قطعة عظم» داخل مطعم (فيديو)

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تواصل – جدة:

تمكن المُمرض “فهد بن عبدالله العريفي الحارثي”، من منسوبي مستشفى الأمل بجدة، بعد قدرة الله سبحانه وتعالى، في إنقاذ مواطن كان قد توقفَ تنفسه بسبب قطعة عظم علقت بمجرى تنفسه أثناء تناوله وجبة الغداء، أمس الاثنين.

وروى الممرض تفاصيل الموقف بأنه لاحظ سلوك غير طبيعي من أحد الأشخاص عندما كان يتناول طعامه داخل أحد مطاعم جدة، حيث كان يعاني من مشكلة فقدان التنفس، وعلى الفور سارع إليه وساعده بالضغط على الرئة لدفع العظمة، وإعادة التنفس له – ولله الحمد-.

وأضاف، حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول، تمكنا بمساعدة بعض الشباب من إيقافه وإسعافه، لتخرج تلك القطعة من حلقه، وفقًا وتطبيقًا لما كنت قد تعلمته بدورة السي بي آر، ومن ثم بدأ يتنفس بشكلٍ طبيعي ولله الحمد.

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