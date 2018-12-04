بالقوة الجبرية.. «أمن طرق مكة» يضبط مواطنًا بمركبة مسروقة

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تواصل – فريق التحرير:

باشرت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بلاغا وردها من دوريات الأمن بمحافظة بيشة عن تعرض مركبة للسرقة.

وعلى الفور تولى رجال مركز خدان على طريق رنية التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة إقامة نقطة تفتيش أمنية، فيما قام قائد المركبة المسروقة بتجاوز النقطة الأمنية بسرعة عالية وتمت متابعته وإيقافه بالقوة الجبرية بعد أن قام بصدم الدورية وتسبب بحدوث تلفيات بسيطة.

وأدت السرعة العالية إلى انقلاب المركبة واتضح أنها بقيادة مواطن وظهر عليه آثار حالة غير طبيعية وتم نقله إلى مستشفى رنية عن طريق الهلال وسلمت الحالة لمركز شرطة الغافة.

 

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