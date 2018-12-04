توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على 6 مناطق

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حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية، على المدينة المنورة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل العلا والمدينة المنورة والحناكية وينبع ومهد الذهب واليتمة وبدر الرايس والعيص وخيبر ووادي الفرع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبه الإنذار المبكر، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل رابغ وجدة والعاصمة المقدسة ومستورة وذهبان وثول والطائف والليث وخليص والكامل وبحرة والجموم وميسان والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

كما تشهد منطقة الجوف حالة مماثلة من هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل سكاكا والقريات وطبرجل والأجزاء المجاورة، وتبدأ منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وأشارت الأرصاد إلى أن منطقة الحدود الشمالية تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وأضافت أن منطقة حائل تشهد أيضًا هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة بقعاء وحائل والحائط والغزالة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد منطقة تبوك هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة تيماء وتبوك وأملج وضباء والوجه وحقل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثالثة من فحر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر الأربعاء.