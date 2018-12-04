تفاصيل كسر «يد مسنّة» في مستشفى ببيشة.. و«الصحة» تحقق (فيديو)

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فتحت وزارة الصحة تحقيقاً في شكوى تقدم بها مواطن ضد أطباء في مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة بعد تسببهم بكسر يد والدته – حسب ما جاء في شكواه -.

وكشف المواطن عبيد الحارثي، تفاصيل فتح تحقيق في شكوى تقدم بها ضد أطباء في مستشفى الملك عبدالله في محافظة “بیشة” تفيد بتسبب الكادر الطبي في كسر يد والدته المسنة، والبالغة من العمر 97 عاماً.

وقال المواطن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “معالي المواطن” المذاع عبر فضائية “إم بي سي”: “إن أطباء بالمستشفى المذكور تسببوا في كسر يد والدتي المسنّة حيث إنها تحتاج للرعاية، ورفعت عدة بلاغات بأن هناك تقصيراً في التمريض مع والدتي”.

وأضاف أنه بعد كسر يدها منعوا زيارتها، وهذه جريمة في حقها، والقضية إنسانية في المقام الأول، وأناشد المسؤولين بالتحقيق مع من تسببوا في كسر يد والدتي.