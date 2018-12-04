الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»

مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»

«الحصيني» يتوقع: الجمعة أول أيام «المربعانية».. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

«الحصيني» يتوقع: الجمعة أول أيام «المربعانية».. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

«الجهني» يتوقع موجة باردة وحالة ممطرة على عدة مناطق

«الجهني» يتوقع موجة باردة وحالة ممطرة على عدة مناطق

تفاصيل كسر «يد مسنّة» في مستشفى ببيشة.. و«الصحة» تحقق (فيديو)

تفاصيل كسر «يد مسنّة» في مستشفى ببيشة.. و«الصحة» تحقق (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

فتحت وزارة الصحة تحقيقاً في شكوى تقدم بها مواطن ضد أطباء في مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة بعد تسببهم بكسر يد والدته – حسب ما جاء في شكواه -.

وكشف المواطن عبيد الحارثي، تفاصيل فتح تحقيق في شكوى تقدم بها ضد أطباء في مستشفى الملك عبدالله في محافظة “بیشة” تفيد بتسبب الكادر الطبي في كسر يد والدته المسنة، والبالغة من العمر 97 عاماً.

وقال المواطن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “معالي المواطن” المذاع عبر فضائية “إم بي سي”: “إن أطباء بالمستشفى المذكور تسببوا في كسر يد والدتي المسنّة حيث إنها تحتاج للرعاية، ورفعت عدة بلاغات بأن هناك تقصيراً في التمريض مع والدتي”.

وأضاف أنه بعد كسر يدها منعوا زيارتها، وهذه جريمة في حقها، والقضية إنسانية في المقام الأول، وأناشد المسؤولين بالتحقيق مع من تسببوا في كسر يد والدتي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الإطاحة بـ «وافد» يدعي العلاج بالطب البديل في الرياض (صور)

الإطاحة بـ «وافد» يدعي العلاج بالطب البديل في الرياض (صور)

مواطن يتهم مستشفى في بيشة بكسر يد والدته عمداً.. و«الصحة» تعلق

مواطن يتهم مستشفى في بيشة بكسر يد والدته عمداً.. و«الصحة» تعلق

«الصحة» تعلن عن 2171 وظيفة للمواطنين.. مواعيد ورابط التقديم

«الصحة» تعلن عن 2171 وظيفة للمواطنين.. مواعيد ورابط التقديم

تعرف على برنامج «الصحة» للفحص المبكر لحديثي الولادة

تعرف على برنامج «الصحة» للفحص المبكر لحديثي الولادة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد
مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>