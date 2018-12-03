«الجوازات» تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية

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أعلنت المديرية العامة للجوازات ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية (لدورة فني جوازات) رقم (43) للعام الهجري 1440هـ، التي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة.

ملاحظات:

– الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 6.00 صباحاً.

موقع المقابلة:

– في مدينة الرياض بمعهد الجوازات بحي المربع حسب الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية.

مع إحضار المستندات التالية:

1 – إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

2 – إحضار ملف تقديم.

3 – إحضار قلم أزرق جاف.

4 – إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها.

5 – إحضار (4) صور حديثة (مقاس 4X6) مكشوفة الرأس.

6 – إحضار أصل شهادة الثانوية العامة مع صورة مصدقة منها.

7 – إحضار أصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي أو اللغة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها بمنصة أبشر توظيف.

8 – صورة من نموذج اختبار القدرات العامة.

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