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رئيس الاستخبارات العسكرية البريطانية يوجه تحذيراً لروسيا

رئيس الاستخبارات العسكرية البريطانية يوجه تحذيراً لروسيا
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تواصل – وكالات:

وجه أليكس يونغر رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية البريطانية إم.آي – 6 الاثنين، تحذيراً لروسيا من مغبة الاستخفاف بقدرات بريطانيا وتصميمها على كشف أي سلوك خبيث، وذلك قبيل خطاب نادر.

وفي مقتطفات نشرتها وزارة الخارجية قبيل خطاب أليكس يونغر رئيس الوكالة المعروف باسم “سي” حض “روسيا أو أي دولة أخرى عازمة على تخريب طريقة حياتنا من مغبة الاستخفاف بعزمنا وقدراتنا، أو (عزم وقدرات) حلفائنا”، كما سيتطرق إلى رد لندن وحلفائها على الهجوم الكيميائي في سالزبري في مارس الذي اتُهمت موسكو بالوقوف وراءه.

ويقول يونغر في المقتطفات إن “حقبة الثورة الصناعية الرابعة تتطلب تجسساً من الجيل الرابع: دمج خبراتنا البشرية التقليدية مع الابتكار المتسارع وشراكات جديدة وعقلية تقوم بتحريك التنوع وتمكين الشباب”.

والخطاب الذي سيلقيه أمام طلاب في جامعة سانت اندروز في اسكتلندا، التي كان يرتادها، هو ثاني خطاب علني له في أربع سنوات منذ توليه مهامه على رأس الجهاز.

يذكر أنه تم طرد دبلوماسيين روس في عدد من الدول، فيما كشفت بريطانيا ملفاً لتفاصيل قيام جاسوسين روسيين بتنفيذ الهجوم يتضمن صوراً مسجلة على كاميرات مراقبة.

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