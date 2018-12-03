إمارة عسير تعلن فتح «عقبة ضلع» لهذه الفئة فقط

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة عسير فتح عقبة ضلع لفترتَيْن كل يوم؛ للمعلمين والمعلمات فقط؛ لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأشارت الإمارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، أن فتح عقبة ضلع سيكون على فـترتين يومياً للمعلمين والمعلمات فقط، حسب المواعيد التالية: من الساعة 5:30 فجراً حتى الساعة 7:00 صباحاً، ومن الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 2:00 عصراً.

يُشار إلى أن أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وجَّه في 20 نوفمبر الماضي، بإغلاق عقبة ضلع جزئياً لإنهاء أعمال معالجة الانهيار الصخري الواقع بعد النفق الثاني بالعقبة.