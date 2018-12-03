وزير خارجية المملكة يلتقي نظيره الجزائري

تواصل – واس:

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في الجزائر اليوم، وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل.

وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والمدير العام لمكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.