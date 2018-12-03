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للعام الثالث على التوالي.. «تحفيظ الجبيل» تنال شهادة الآيزو العالمية

للعام الثالث على التوالي.. «تحفيظ الجبيل» تنال شهادة الآيزو العالمية
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تواصل – الجبيل:

حازت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل على تجديد شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة (الآيزو2015:9001) من الشركة الألمانية TUV للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك بعد زيارة (المراجع الخارجي من شركة TUV) للجمعية، وفي ختام الزيارة استعرض المراجع الخارجي نتائج التدقيق وتم التأكد من إيفاء متطلبات المواصفة العالمية للجودة آيزو ٩٠٠١ – ٢٠١٥ وتطبيق الإجراءات والتحسين من العمليات التي أظهرت استحقاق الجمعية لتجديد الشهادة، مشيداً بمستوى التطوير وجودة الخدمات المقدمة من الجمعية للمستفيدين.

من جانبه، أكد المدير العام للجمعية فضيلة الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر على استمرار الجمعية وريادتها في مجال خدمة القرآن الكريم للمجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين، وإذكاء روح المنافسة بين منسوبيها، وأن الهدف من تطبيق نظام إدارة الجودة هو الرقي بأعمال الجمعية وخدمة المستفيدين للوصول إلى أعلى مستويات التنظيم الإداري، ليتواكب ذلك مع ما تحقق في الجمعية من إنجازات ونجاحات في جميع المجالات.

كما شكر فضيلته فريق العمل في إدارة الجودة وجميع منسوبي الجمعية الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز وتجديد الشهادة الذي أتى عبر تضافر الجميع وحرصهم على العمل المؤسسي.

فيما أشار مشرف الجودة في الجمعية الأستاذ عبدالرحمن الفراج إلى أن شهادة الآيزو 9001 – 2015 تركز بشكل أساسي على ضبط إجراءات العمل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومتابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتحسين المستمر، مضيفاً أن حصول الجمعية على تجديد للشهادة يعتبر إنجازاً متميزاً يضاف إلى سلسلة من الإنجازات المتوائمة مع رؤية مملكتنا 2030.

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