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«البنتاجون» يكشف سبب وفاة قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط

«البنتاجون» يكشف سبب وفاة قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أن وفاة قائد القوات البحرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الفريق بحري سكوت ستيرني، غير ناجمة عن تدخل خارجي.

وأوضحت المصادر، في حديث لقناة “CBS News”، أن المسؤولين في البنتاجون يعتبرون “أمراً واضحاً” أن ستيرني قضى منتحراً.

وأعلنت البحرية الأمريكية مساء أمس السبت أن جثة ستيرني تم العثور عليها في مقر إقامته بالبحرين ولم تتضمن أي آثر لعنف خارجي.

وكان ستيرني؛ وهو مواطن من مدينة إلينوي بولاية شيكاغو البالغ 58 عاماً من عمره، قد انضم إلى الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1982، وشغل منصبي قائد الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين وقائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية يوم 6 مايو 2018.

وكان تحت قيادة ستيرني 20 ألف شخص وهم من العسكريين بالقوات البحرية للولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده والمدنيين الذين عملوا على الأسطول الأمريكي.

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