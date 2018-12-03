العقيد المالكي: جهود التحالف العربي في اليمن ليست عسكرية فقط

تواصل – واس:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات “التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن” العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن جهود التحالف لا تقتصر على العمل العسكري فحسب، بل يعمل جاهداً على مستويات عديدة، سياسية، واقتصادية، وإنسانية، وإغاثية، وبفعالية كبيرة على مستوى الحرب على الإرهاب، لاسيما ضد تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

ولفت العقيد المالكي الانتباه إلى تدشين منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وللشعب اليمني، بمقدار 60 مليون دولار شهرياً، مبيناً أن الدفعة الأولى المخصصة لميناء المكلّا تحتوي على 30 ألف طن من المشتقات النفطية، و17 ألف طن من الديزل، و13 ألف طن المازوت، ستسهم في تشغيل 5 محطات توليد كهرباء، و5 محافظات، فيما خصصت الدفعة الثانية من المنحة لميناء عدن بواقع 97 ألف طن من المشتقات النفطية، و65 ألف طن من الديزل، و32 ألف طن من المازوت، حيث ستشغل 64 محطة توليد كهرباء، و10 محافظات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الرياض، حيث تطرق العقيد المالكي إلى اجتماع اللجنة الرباعية الذي تمثل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات الأمريكية المتحدة، وعدد من ممثلي الأمم المتحدة، حيث تناول الاجتماع عدة موضوعات تخص الوضع الإنساني والاقتصادي في الداخل اليمني وكيفية إعادة إعمار اليمن.

وأشار إلى أن مهمة قوات خفر السواحل تتمحور في حماية 7 موانئ، وعشرات المرافق الصغيرة بطول 350 كلم من السواحل اليمنية، وتزويد خفر السواحل بعدد 37 زورقاً، و5 رادارات متطورة، ضمن تعاون دول التحالف، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لتأهيل الوحدات اليمنية لحفظ الأمن والاستقرار.

وبشأن الانتهاكات الحوثية، أكد العقيد المالكي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ما زالت تواصل أعمالها في عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم دروعاً بشرية، بينما تستغل المساجد أماكن للتحصن وهذا اختراق للقانون الدولي والإنساني المتعارف عليه، مشيراً إلى أنها حتى الآن تقوم بزراعة الألغام والعبوات الناسفة في المدارس، حيث جرى انتزاع لغم واحد بحري خلال الأسبوع المنصرم، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى انتزاع 5.499 لغماً خلال الفترة 1 إلى 24 نوفمبر 2018 م.

وبين المالكي أن القوات المدعومة من القوات المشتركة للتحالف سيطرت على موقع مخدار السود الاستراتيجي، ومرتفع الخرابة، مشيراً إلى أن العمليات مستمرة في الحديدة، حيث تسيطر القوات الموالية للشرعية على شرق محافظة الحديدة وجنوب شرق، وجنوب غرب المحافظة، مؤكداً أن قرية الدريهمي مطوقة من قبل القوات المشتركة للتحالف من جميع الجهات، وأن ميليشيا الحوثي الإرهابية محاصرة من الجهات كافة.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات “التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن” العقيد الطيار الركن تركي المالكي جملة من العمليات التي استهدفت منصات صواريخ، وعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية التابعة لإيران.

يُذكر أن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت باتجاه المملكة حتى الآن بلغ 208 صواريخ، كما وصل عدد المقذوفات إلى 68.765 مقذوفاً، فيما بلغ إجمالي خسائر ميليشيا الحوثي التابعة لإيران من مواقع وأسلحة ومعدات خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 30 ديسمبر 2018م (212)، بينما وصل عدد القتلى إلى 648 قتيلاً.