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«الحصيني» يتوقع: الجمعة أول أيام «المربعانية».. وهذا موعد الانقلاب الشتوي
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس والمناخ، عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ إن يوم الجمعة المُقبل ١٤٤٠/٣/٢٩هــ، هو أول أيام المربعانية، وهي البداية الفعلية للشتاء، ومدتها ٣٩ يوماً، مشيراً إلى أن دخول الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية سيحدث، بمشيئة الله، يوم الجمعة ١٤٤٠/٤/١٤هـ، أول المربعانية، ويمكن اعتباره امتداداً للوسم.

وأضاف عبر “تويتر”: يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل ١٣ يوماً، والقلب ١٣ يوماً، والشولة ١٣ يوماً، مجموعها بالجملة ٣٩ يوماً، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، مبيناً أنها مظنة البرد وخاصةً إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.

وأشار إلى أن دخول المربعانية هذا العام يسبقه تقدُّم كتلة باردة أصلها قطبي مترافقة مع حالة جوية ممطرة من غد الثلاثاء، ويُتوقع أن تستمر أياماً عدة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية خاصةً شمالها، وشمال منطقة الرياض وغربها، وجنوب منطقة تبوك وشرقها، تمتد إلى الباحة، وعسير، وجازان، حيث يُتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى شبه غزيرة وأحياناً غزيرة والسيول أمر وارد.

وأوضح أن تلك الأمطار المتوقع هطولها يسبقها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، آملاً من قائدي المركبات توخي الحذر في أثناء الحالة الممطرة.

وتوقّع عضو تسمية الحالات، أن تعقب تلك الأمطار موجة برد على المناطق الشمالية، والوسطى، والشرقية، والغربية، وأن مقدار الانخفاض المتوقع من خمس إلى تسع درجات عمّا كانت عليه، قبل دخول المربعانية.

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