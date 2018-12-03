مصرع طالب وإصابة 6 آخرين في حادث مروع بالباحة

تواصل – الباحة:

أسفر حادث مروري مروع لمركبة تقلّ طلاباً، اليوم الاثنين، عن حالة وفاة وعدة إصابات بمحافظة العقيق طريق كراء.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: “أن البلاغ الأولي الوارد للعمليات تضمن خمس إلى ست إصابات، وتم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة للموقع أفاد بوجود حالة تم الكشف عليها، واتضح أنه قد فارق الحياة”.

وأضاف “الزهراني” أنه بحسب إفادة رجال الأمن بأن الإصابات الأخرى نقلت عن طريق المواطنين، مهيباً بعدم نقل المصابين من مواقع الحوادث لحين وصول الفرق الإسعافية والابتعاد عن التجمهر بمواقع الحوادث، مع تأكيده جاهزية فرق الهلال الأحمر لمجابهة مثل تلك الظروف والاتصال بـ “997”.