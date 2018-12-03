10 أماكن سرية في «خرائط جوجل» لا يسمح بزيارتها

تواصل – وكالات:

تخفي خدمة الخرائط “جوجل مابس” العديد من الأماكن التي تعتبر سرية وغير مسموح للعموم بزيارتها، لأسباب مختلفة.

وغالباً ما تكون الأماكن السرية، التي لا يعرضها “جوجل” لمستخدميه، عبارة عن قواعد عسكرية، أو جزر غامضة.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، قائمة بأبرز 10 أماكن سرية في “خرائط جوجل”:

1 – جزيرة موروروا في بولنزيا بفرنسا: جزيرة مرجانية صغيرة، اختفت معظم أجزائها بسبب التجارب النووية التي كانت تجرى فيها.

2 – المنزل رقم 2207 بحي سيمور في أوهايو: شهد هذا المنزل المحجوب عن الخريطة وقوع جريمة اختطاف، ارتكبها آرييل كاسترو.

3 – منزل في ستوكتون – أون – تيز البريطانية: سبب إخفاء المنزل ليس معروفاً، وتقول السيدة التي تقطن فيه منذ عام 2000 “لا أعرف سبب إخفاء منزلي”.

4 – قاعدة للقوات الجوية التايوانية: هذه القاعدة ليست محجوبة عن جوجل مابس، إلا أنك إذا قمت بتقريب الصورة عليها، سيتم نقلك بعيداً عن القاعدة.

5 – جزيرة جانيت في روسيا: جزيرة صغيرة في بحر سيبيريا. هناك بعض الخلافات المستمرة حول ما إذا كانت تنتمي إلى روسيا أو الولايات المتحدة.

6 – قاعدة عسكرية يونانية: صورها على الخريطة غير واضحة، ويعود السبب في ذلك إلى اعتبارات خاصة بالأمن القومي.

7 – منشأة نووية فرنسية: منشأة خاصة بإعادة معالجة الوقود النووي، افتتحت عام 1976.

8 – قاعدة للقوات الخاصة في بولندا: يحجبها جوجل لأنها تعتبر مركزاً لقيادة القوات الخاصة.

9 – منطقة “باسيو دي لوس نارانخوس” في إسبانيا: تقع في مدينة ألمرية، ويظل سبب حجبها غير معروف.

10 – الجزيرة الوهمية: اسمها جزيرة ساندي توجد في منطقة تابعة لفرنسا. اختفت من الخرائط عام 1979.