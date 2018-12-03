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«أمانة المدينة» تصدر بياناً عن مقطع «دخول مياه الأمطار للمنازل»

«أمانة المدينة» تصدر بياناً عن مقطع «دخول مياه الأمطار للمنازل»
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تواصل – أحمد الحربي:

أصدرت أمانة منطقة “المدينة المنورة” بياناً علقت فيه على مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر تجمع المياه ودخولها لأربعة منازل في أحد أحياء المدينة المنورة.

وشددت الأمانة في بيانها على “أنها قامت ومنذ الساعات الأولى لهطول الأمطار بنزح هذه المياه من الموقع والمواقع الأخرى للمواطنين”، مشيرة إلى رئيس بلدية العوالي والمختصين في البلدية، بالوقوف على المواقع المتضررة، والالتقاء بالمواطنين المتأثرة منازلهم جراء هطول مياه الأمطار.

كما أكدت الأمانة، أن معالي أمين منطقة المدينة المنورة ومنسوبي الأمانة تلقوا الشكر من المواطنين، لما بذلوه من جهود لإنهاء معاناتهم خلال الساعات الأولى من هطول مياه الأمطار.

وأوضحت: “أن هناك أكثر من ألف نقطة تجمع مياه في المدينة، تم التعامل معها جميعاً، وإنهاء وضعها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأنه تم الوقوف على الموقع المتضرر، وجرى تسليمه لأحد المقاولين لعمل صرف لهذه المنطقة، وسيبدأ العمل خلال شهر بإذن الله تعالى”، حيث إنه سبق أن تم تطويره من قبل أحد رجال الأعمال، الذي لم يأخذ في الاعتبار تصريف مياه الأمطار من الحي”.

وبشأن مشروعات صرف مياه الأمطار بالمدينة، أكدت الأمانة أن مشروعات صرف مياه الأمطار التي تم ترسيتها في الآونة الأخيرة بلغت قرابة ٤٠٠ مليون ريال.

وأشارت إلى أن هناك العديد من مشاريع صرف مياه الأمطار تحت إجراءات الترسية تتجاوز قيمتها ملياراً وثلاثمائة ألف ريال، مؤكدة أنها ستحل جزءاً كبيراً من تجمعات المياه في المدينة المنورة ومحافظاتها خلال الفترة القادمة وحتى عام ٢٠٢٠ بإذن الله تعالى.

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