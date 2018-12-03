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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7916.79 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7916.79 نقطة
أرشيفية
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 71.77 نقطة ليقفل عند مستوى 7916.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 159 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 138 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات, معادن, متطورة, تهامة, والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت, الكيميائية, التعاونية, باتك, والدرع العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.91% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، سابك, الأسماك, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الإنماء, صادرات, الأسماك، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 19.35 نقطة ليقفل عند مستوى 2421.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 321 ألف سهم تقاسمتها 343 صفقة.

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