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توقف عن هذه العادات للتخلص من عسر الهضم والحموضة

توقف عن هذه العادات للتخلص من عسر الهضم والحموضة
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تواصل – وكالات:

هل تتعرض للحموضة بشكل دائم؟، هل أنت مصاب بعسر الهضم؟، هل نصحك الأطباء بتغيير أسلوب حياتك اليومية للتقليل من فرص الإصابة بالعسر الهضمي، عليك قراءة هذا التقرير للتعرف علي أفضل الطرق للحد من تلك المشكلة وفقاً للتقرير المنشور عبر موقع ” livestrong “.

هناك العديد من الأساليب التي قدمها التقرير، وتحث علي تناول بعض الأطعمة التي تزيد من إفراز المعدة لأحماض الخاصة بها دون التعرض للإصابة بالحموضة أو عسر الهضم، ومنها:

-أكثر من تناول الخضراوات والفواكه، أو كما أطلق عليها التقرير الأطعمة الخاص، وعند الرغبة في تسخين الخضراوات علي النار لا تزيد من قوتها حتى لا تفقد الأنزيمات الهضمية الخاصة بها.

-اختيار أنواع محددة من الأطعمة الغنية بالأنزيمات الهضمية كالفواكه وقلل من نسبة البروتينات لأن هناك بعض الأشخاص الذين لا يقدرون علي هضم الطعام المحتوي علي البروتينات.

-مضغ الطعام بشكل جيد قبل ابتلاعه للسماح باللعاب الدخول للمعدة للحصول على الإنزيمات الهضمية بشكل قوي.

-خفض حالات التوتر، أي عليك التقليل من الإجهاد البدني، أو قلة النوم واتباع أسلوب حياة يومية غير جيد.

-الانتباه للأدوية المتناولة، لأن هناك بعض العلاجات التي تؤثر بشكل سلبي علي الأنزيمات الهضمية، وتزيد من نسبة الإصابة بعسر الهضم.

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