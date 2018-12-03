أبل تستعد لطرح تحديث لسماعة AirPods

تواصل – وكالات:

كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo المتخصص في تسريبات أبل أن الشركة الأمريكية تستعد لإطلاق التحديث الجديد من سماعة AirPods خلال الربع الأول من 2019، والتي ستأتي بميزة الشحن اللاسلكي للسماعة، وذلك عبر حافظة الشحن اللاسلكية.

ووفقاً لما نشره موقع engadget الأمريكي، فبحسب تصريحات Ming-Chi Kuo تأتى سماعة بلوتوث AirPods في بداية العام المقبل بتصميم تم تطويره لدعم ميزة الشحن اللاسلكي من خلال حافظة كانت شركة أبل كشفت عنها في 2017، إلا أنها لمن تطلق رسمياً حتى الآن، كما أشار Kuo إلى أن تكلفة إنتاج‏ حافظة الشحن اللاسلكية الجديدة ستكون مرتفعة، لذا من المتوقع أن يتم بيع الحافظة بشكل منفصل عن السماعة.

ومن المتوقع أن تجرى أبل بعض التغييرات في مواصفات سماعة البلوتوث AirPods، وكذلك من المنتظر أن يأتي هذا الإصدار من سماعة البلوتوث AirPods كتحديث فقط للإصدار السابق، على أن تقدم أبل إعادة لتصميم سماعة البلوتوث بشكل كامل في 2020، مع ميزة Hey Siri مدمجة في السماعة لتنشيط المساعد الافتراضي، مع توقعات أن يكون التصميم القادم في 2020 مقاوم للتعرق.