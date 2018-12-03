«البيئة والزراعة» تبدأ مشروعاً لتحسين السلالات الحيوانية وراثيًّا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء العمل في مشروع جديد يستهدف التحسين الوراثي للسلالات الحيوانية في المملكة، وذلك بهدف رفع الإنتاج وزيادة الإنتاجية لقطاع الماشية.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان أن الاتفاقية السعودية النيوزلندية الموقعة حديثاً قد أثمرت عن التعاقد مع إحدى الشركات النيوزلندية المختصة في تطوير الثروة الحيوانية، وذلك لاستقطاب مجموعة من الخبراء النيوزلنديين في مجال تطوير قطاع الماشية، والذين قد سبق لهم العمل على تطوير العديد من المشاريع المماثلة في عدد من الدول الأخرى.

وأكّد الدكتور البطشان أن الفريق النيوزلندي سيعمل بجانب الخبرات السعودية على إعداد خطة لتطوير سلالات الماشية في السعودية، ووضع خطط أخرى لتصحيح الممارسات التقليدية التي نتج عنها تدني الإنتاج وارتفاع التكاليف.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال هذه المشروعات إلى رفع كفاءة إنتاج المواشي المحلية وتقليل التكاليف التشغيلية بما يضمن عائدا ربحياً أعلى للمربين، وبالتالي الاستدامة المأمولة للقطاع بالحفاظ على الموارد الطبيعية، كما سيصب في ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.