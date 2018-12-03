خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين (صور)

تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة في الرياض اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله-.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن فهد بن مشاري، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير طلال بن بندر بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن فهد، وصاحب السمو الأمير فهد بن بندر بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير الوليد بن خالد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن نايف بن فيصل، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.