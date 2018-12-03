الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الكهرباء» تُطلق خدمة «حاسبتي» بالجوال لمشتركي القطاع السكني

«الكهرباء» تُطلق خدمة «حاسبتي» بالجوال لمشتركي القطاع السكني

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

الإطاحة بشاب أطلق النار وسط حي سكني في جازان (فيديو)

الإطاحة بشاب أطلق النار وسط حي سكني في جازان (فيديو)

جامعة جازان تكشف حقيقة مقطع إفراغ مياه الصرف في البحر (فيديو)

جامعة جازان تكشف حقيقة مقطع إفراغ مياه الصرف في البحر (فيديو)

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بإصدار لائحة لتطوير الجوامع والمساجد

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بإصدار لائحة لتطوير الجوامع والمساجد
0

تواصل- فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية المنعقدة اليوم، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإصدار لائحة لبناء وتطوير الجوامع والمساجد تتضمن المعايير والضوابط للتصاميم الداخلية والخارجية لبناء الجوامع والمساجد وخدماتها بما يحافظ على مظهرها الإسلامي اللائق بها.

وشدد المجلس على ضرورة تفعيل الوزارة لاختصاصاتها ومهامها الإشرافية على مساجد الطرق خارج المدن، ودعم المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق مالياً وتفويض بعض المهام إليها.

وأكد على أهمية دراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه.

وفي السياق ذاته، جدد المجلس مطالبته لوزارة الشؤون الإسلامية بتفعيل استراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج، وكذلك تقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الشورى» يناقش تقريراً بشأن نظام مكافحة العنوسة

«الشورى» يناقش تقريراً بشأن نظام مكافحة العنوسة

تكتلات «واتساب» تقرّر مصير تقارير «الشورى»

تكتلات «واتساب» تقرّر مصير تقارير «الشورى»

لجنة شورية تتباحث مع مستشار وزارة الخارجية الفرنسية للشؤون الدينية

لجنة شورية تتباحث مع مستشار وزارة الخارجية الفرنسية للشؤون الدينية

قرار عاجل من «الشورى» لـ«تقويم التعليم» بشأن الاعتماد على الخبرات الأجنبية

قرار عاجل من «الشورى» لـ«تقويم التعليم» بشأن الاعتماد على الخبرات الأجنبية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد
مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>