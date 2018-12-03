الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الكهرباء» تُطلق خدمة «حاسبتي» بالجوال لمشتركي القطاع السكني

«الكهرباء» تُطلق خدمة «حاسبتي» بالجوال لمشتركي القطاع السكني

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

الإطاحة بشاب أطلق النار وسط حي سكني في جازان (فيديو)

الإطاحة بشاب أطلق النار وسط حي سكني في جازان (فيديو)

جامعة جازان تكشف حقيقة مقطع إفراغ مياه الصرف في البحر (فيديو)

جامعة جازان تكشف حقيقة مقطع إفراغ مياه الصرف في البحر (فيديو)

«الأرصاد والبيئة» تُطلق حملة 181 لتصحيح أوضاع المصانع خارج المدن الصناعية

«الأرصاد والبيئة» تُطلق حملة 181 لتصحيح أوضاع المصانع خارج المدن الصناعية
0

تواصل – فريق التحرير:

تستعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإطلاق حملة تفتيش تشمل جميع مناطق المملكة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بمعالجة أوضاع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية.

وأوضح نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري, أن الحملة “حملة 181” تأتي لمتابعة وضع المصانع القائمة قبل صدور القرار بالإضافة إلى العمل على تصحيح وضع المخالفة منها الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية، بالتنسيق بين الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال لجان تحت إشراف إمارات المناطق لدراسة حالة كل مصنع ومنحه الفرصة اللازمة لتصحيح وضعه.

وأشار الدكتور الأنصاري أن الحملة تستهدف المصانع والمنشآت الصناعية سواء كانت داخل النطاق العمراني أو خارجه، حيث شدد القرار على الجهات المعنية عدم السماح للترخيص أو الإنشاء أو التشغيل لأي مصنع، أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، إلا إذا كان المصنع أو النشاط الصناعي.

وأفاد الأنصاري، أن المصانع المرتبطة بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي ، فيسمح الترخيص بإنشائها في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام المصنع بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقا لما تقرره الجهات المختصة بذلك.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نفذت حملات تفتيش بيئية نوعية استهدفت المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل داخل المدن الصناعية وخارجها إلى جانب حملات تفتيش منتظمة ، فيما تتلقى بلاغات المخالفات البيئية على الرقم 988 وعلى مدار الساعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. ضبط مجهولين تخلَّصوا من «مواد خطرة» في «أرض فضاء»

بالصور.. ضبط مجهولين تخلَّصوا من «مواد خطرة» في «أرض فضاء»

أمن الطرق يحذر رواد الشرقية.. توجيه بشأن طريق «مكة – المدينة»

أمن الطرق يحذر رواد الشرقية.. توجيه بشأن طريق «مكة – المدينة»

توقعات طقس اليوم.. غيوم وأمطار وضباب

توقعات طقس اليوم.. غيوم وأمطار وضباب

انخفاض طارئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بأمطار على هذه المناطق

انخفاض طارئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بأمطار على هذه المناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد
مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>