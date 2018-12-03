تنبيهات لسكان المدينة من توقعات بـ«3 أيام ماطرة»

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تواصل- فريق التحرير:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر إثر توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة, وتأثر كثير من أجزاء المنطقة خاصة الساحلية منها بالأمطار والسيول بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

ونبّه المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد مبارك الجهني من خطر الاقتراب من الأودية ومجاري السيول, والحرص أثناء التنزّه خلال الإجازة الأسبوعية, وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها, واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال, بعيداً عن الأودية, والابتعاد عن المستنقعات المائية, والمياه الراكدة, داعياً قائدي المركبات إلى أهمية الانتباه أثناء التنقّل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر.

وأكد أنه اتخذت الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات, وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول, بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني, وذلك بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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