يحصل على هاتف أيفون جديد كل عام مجانًا.. بهذه الحيلة

تواصل-وكالات:

تمكن مدير تسويق غير معروف من مدينة “بوكيت مرتاجام” في ماليزيا من الترقية إلى إصدارات أيفون الجديدة كل عام منذ عام 2013 بدون الحاجة إلى دفع أي أموال مقابل الحصول على أحدث هاتف، وذلك عبر الاحتيال على شركة التأمين.

ووفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي فتم كشف هذا المخطط بعدما زعم هذا المحتال أن اثنين من اللصوص على دراجة نارية سرقوا هاتفه أيفون XS Max وأيباد برو، وجهاز ماك بوك برو، جنبا إلى جنب مع عدد من الأشياء الثمينة الأخرى، إذ بلغ ما يعادل خسائره بالدولار الأمريكي 2،618 دولاراً تقريباً، إلا أنه عندما قامت الشركة بالتحقيق بشكل أكثر دقة اكتشفوا شيئاً غريباً، حيث قال رئيس الشرطة هناك إنه اكتشف أن كل بلاغ للشرطة قدمه “الضحية” أظهر فقدان جهاز أيفون.

وبعد استجواب الرجل اعترف أخيراً بخطة تحديث أيفون السنوية، موضحاً أنه كان سيبيع هاتفه الأيفون وأجهزة أبل الأخرى، ثم يدعى أن هاتفه الأيفون الذي باعه للتو، إلى جانب المنتجات الأخرى تعرضت للسرقة أو للضياع، وبعد تلقى الأموال من شركة التأمين الخاصة به، كان يستخدم النقود لشراء أحدث أجهزة أيفون وغيرها من أجهزة أبل الجديدة، موضحاً للشرطة أنه باع هاتف أيفون Xs ماكس بمبلغ يعادل 1196 دولاراً.