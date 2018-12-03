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لمستخدمي هواتف أندرويد.. حيلة جديدة لإطالة عمر البطارية

لمستخدمي هواتف أندرويد.. حيلة جديدة لإطالة عمر البطارية
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بغض النظر عما قد يدعيه مصنعو الهواتف الذكية فإن عمر البطارية سيكون دائماً مشكلة بالنسبة إلينا، واستناداً إلى مدى ازدحام يومك، لا يتوفر لك الوقت دائماً لشحن هاتفك، وهناك العديد من الحيل التي يقوم بها المستخدمون للحفاظ على بطارية هاتفهم لوقت أطول، مثل غلق الواى فاى، وعدم استخدام مواقع التواصل، ولكن إذا كنت مستخدماً لنظام التشغيل Android، فهناك طريقة أخرى سهلة لإطالة عمر البطارية.

كل ما عليك فعله هو تعطيل إعداد “always-on mobile data”، إذ من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى تحسين عمر البطارية بشكل كبير على هاتف أندرويد، وهناك ميزة أخرى توفرها الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل التابع لجوجل تحمل اسم Adaptive Battery التي تعطى الأولوية تلقائياً للتطبيقات التي تستخدمها أكثر من غيرها.

والخطوة الأولى هي وضع هاتفك في وضع المطور، مما يمنحك إمكانية الوصول إلى المزيد من الأعمال الداخلية للجهاز أكثر من المعتاد، قم بالذهاب إلى الإعدادات، بعد ذلك اضغط على System، ومرر لأسفل حتى تصل إلى About phone، بعد ذلك ابحث عن Build number واضغط عليه عدة مرات، وبعد ذلك سيدخل هاتفك إلى وضع المطور.

بعد ذلك عد للإعدادات وستجد خياراً جديداً Developer options ومنه اضغط على Networking وداخله ستجد always-on mobile data.

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