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علاج جديد لالتهاب المفاصل يشفي الغضاريف

علاج جديد لالتهاب المفاصل يشفي الغضاريف
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تواصل- -وكالات:

صمَّم مهندسو معهد (ماساتشوستس للتكنولوجيا) تركيبات جديدة يمكنها توصيل العقاقير الطبية مباشرة إلى الغضروف، حيث يمكن لهذه المواد الدوائية اختراق عمق الغضروف، وتوصيل الأدوية التي يمكن أن تشفي الأنسجة التالفة.

وتعد “هشاشة العظام” من الأمراض التي تسبب آلاماً حادة في المفاصل، وهو الأمر الذي يعانى منه أكثر من 20 مليون شخص في والولايات المتحدة وحدها، إلا أن هناك بعض العلاجات التي تساعد في تخفيف حدة الألم، ولكن لا توجد علاجات يمكنها عكس أو إبطاء تلف الغضروف المرتبط بالمرض.

وقالت الدكتورة باولا هاموند رئيس قسم الهندسة الكيميائية في المعهد، وهي عضو في معهد (كوتش للتكامل) أيضاً “تعد هذه الطريقة هي الوسيلة المثلى للوصول مباشرة إلى الخلايا التي تعانى من التلف، وإدخال أنواع مختلفة من العلاجات التي تغير من السلوك الحركي للمريض”.

وفى دراسة أجريت على الفئران، أظهر عدد من الباحثين أن إعطاء عقار تجريبي يسمى عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1) مع هذه المادة الجديدة يمنع تلف الغضروف بشكل كبير وأكثر فعالية من حقن الدواء في المفصل ذاته.

وكان عدد من الدراسات السابقة قد أظهرت أن عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1) يمكن أن يساعد في تجديد الغضروف في الحيوانات، ومع ذلك، فإن العديد من عقاقير التهاب المفاصل التي أظهرت نتائج مبشرة في الدراسات التي أجريت على الحيوانات لم تكن جيدة في التجارب السريرية.

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