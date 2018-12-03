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بدء القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف في «التدريب التقني»

بدء القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف في «التدريب التقني»
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تواصل _ واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف للخريجين للفصل الثاني من العام التدريبي 1439/1440، وذلك خلال الفترة من 24/ 3/ 1440 وحتى 3/ 4/ 1440هـ.

وبينت المؤسسة في بيان لها أنه سيتم اختبار القبول وتحديد المستوى يومي 4-5 / 4/ 1440 هـ، فيما سيتم الفرز واعتماد القبول النهائي بتاريخ 9-10/ 4/ 1440 هـ، وسيتاح التقديم على بوابة القبول الموحد للمواطنين والمواطنات وأبناء المواطنات من خريجي المؤسسة، وسيتم إجراء اختبار القبول وتحديد المستوى للمتقدمين في الكليات التي تنفذ البرنامج.
ونوهت المؤسسة بمراعاة أنه عند الدخول على البوابة وإدخال رقم الهوية يتم استيراد بيانات المتقدم أو المتقدمة كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات فيتم استيراد بيانات الخريج أو الخريجة من نظام المؤسسة في حال توفرها، وفي حال عدم استيرادها يتم إرسال صورة الشهادة والهوية الوطنية على البريد الإلكتروني tasjeel.eng@tvtc.gov.sa.
يذكر أن مدة البرنامج هي فصل تدريبي واحد، ويتم تنفيذه في 13 فرعاً للبنين و6 فروع للبنات في عدد من الوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة، يتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاُ على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.

 

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