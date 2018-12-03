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5 أطعمة تقي الجسم من برد الشتاء وأمراضه

5 أطعمة تقي الجسم من برد الشتاء وأمراضه
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ما إن يدخل الشتاء حتى تنتشر أمراض عدة، أبرزها الإنفلونزا ونزلات البرد، الأمر الذي يدفع كثيرين للبحث عن أطعمة تساعدهم على مكافحة هذه الأمراض، فضلا عن منحهم بعض الدفء.

نستعرض هنا 5 أطعمة مفيدة جدا لتعزيز الجهاز المناعي للجسم، وتعمل على مجابهة أمراض الشتاء المعروفة، كما أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة على مدار اليوم.

العسل

وهو مادة غنية بمضادات الأكسدة، ويلعب دورا فعالا في تعزيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان ومده بالدفء والطاقة. وينصح الخبراء بالعسل باعتباره مقاوماً للعديد من أنواع البكتيريا الضارة.

الثوم

يعيق الثوم نمو البكتيريا، وهو غذائي مناعي ودفاعي طبيعي لمعالجة الإنفلونزا ونزلات البرد التي تنتشر عادة في فصل الشتاء، لذا ينصح الأطباء بإضافة الثوم إلى وجباتنا الشتوية من أجل صحة أفضل.

الكركم

يعرف الكركم بأنه مضاد حيوي طبيعي للبكتيريا، كما أنه يساعد على الحماية من الأمراض المعدية في موسم الشتاء، وأبرزها نزلات البرد التي تصاحبها الكحة والتهابات الحلق.

البيض

البيض غني بالبروتينات، وينصح الأطباء به كواحد من أفضل الأطعمة لفطور شتوي صحي، إذ إنه يرفع حرارة الجسم الداخلية ويعزز الطاقة المطلوبة للقيام بالواجبات اليومية.

الجزر

يحتوي فيتامين على فيتامين (أ)، ويساعد على مكافحة الأمراض المنتشرة خلال هذه الفترة من العام، ويعتبر مضادا للأكسدة، وتحتوي كل 100 غرام من الجزر على 41 سعرة حرارية، مما يجعله مصدراً مهماً للدفء.

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