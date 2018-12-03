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«الغذاء والدواء» تعلن عن وظيفة جديدة لا يشغلها إلا «مواطن»

«الغذاء والدواء» تعلن عن وظيفة جديدة لا يشغلها إلا «مواطن»
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تواصل- فريق التحرير:

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة تعيين مواطن مؤهل للتعامل مع الشؤون التنظيمية والمهام المتعلقة برقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمنتجات الطبية.

وحددت الهيئة الاشتراطات والمعايير الواجب توفرها في الشخص الذي سيتم تعيينه، أهمها أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو الدبلوم أو ما يعادلها، وأن يضطلع بمهمة تمثيل المنشأة لدى الهيئة فيما يتعلق بالبلاغات والاستدعاءات والإجراءات التصحيحية وغيرها.

وأبانت الهيئة في تعميم لجميع المصنعين المحليين للأجهزة الطبية ووكلاء المصنعين بالخارج، أن من مهام الموظف ضمان استيفاء متطلبات لائحة رقابة الأجهزة الطبية والمنتجات الطبية من قبل المصنعين والمستوردين والموزعين، بما في ذلك متطلبات ما قبل وبعد التسويق.

وأكدت ضرورة أن توفر المنشآت العدد الكافي من الموظفين للقيام بمهام الرقابة لما بعد التسويق، وذلك بما يتوافق مع حجم الأنشطة التي تقوم بها المنشأة، مشددة على أهمية توفير التدريب والتأهيل المستمر والمناسب لهم.

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