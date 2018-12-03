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شاهد.. لحظات مرعبة لركاب طائرة تحطم محركها بالجو

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تواصل – وكالات:
واجه ركاب طائرة مدنية لحظات مرعبة، عندما بدأ أحد محركات الطائرة بالتفكك في الجو، وفق ما أظهر مقطع فيديو.

ورغم خطورة الموقف، إلا أن أحد الركاب استطاع تصوير بعض اللقطات التي أظهرت تفكك غطاء محرك الطائرة، وفق ما أوردت صحيفة “صن” البريطانية، الأحد.

وكانت الطائرة التابعة لشركة “فرونتير” المنخفضة التكاليف أقلعت، الجمعة، في رحلة داخلية من مدينة لاس فيغاس في صحراء ولاية نيفادا الأميركية، متجهة إلى مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وبعد 10 دقائق من الإقلاع، اضطرت الطائرة إلى العودة لمطار ماكاران الدولي في ضواحي لاس فيغاس.

وقالت إحدى الراكبات على متن الطائرة: “كنت نائمة واستيقظت على صوت الصراخ”، مضيفة “كان الركاب يصرخون على الطيار، مطالبين إياه بالعودة”.

وكان أكثر من 170 راكباً على متن الطائرة مع ستة من أفراد الطاقم الذين لم يصابوا بأذى في حادث الطائرة.

وفي وقت لاحق، أصدرت “فرونتير” بيانا قالت فيه: “اتبع طيارونا الإجراءات وعادوا فورا إلى المطار”، مضيفة “استمر المحرك في العمل بشكل طبيعي وهبطت الطائرة، وهي من نوع إيرباص 320″، دون أن تفسر سبب تفكك غطاء المحرك.

وأعادت الشركة ثمن الرحلة لكل ركاب الطائرة، كما منحتهم قسيمة بقيمة 500 دولار يمكن استخدامها في رحلة مستقبلية مع الشركة.

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