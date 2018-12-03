تعرف على مكونات أغلى قهوة بالعالم.. معلومة صادمة

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تواصل – وكالات:

عليك أن تتمتع بثراء فاحش – وكذلك بروح المغامرة – لتجرب قهوة “بلاك أيفوري”، فهي ليست فقط الأغرب في طريفة التحضير بل ربما تكون أيضا أبهظها ثمنا.

منطقة غولدن تراينغل هي منطقة التقاء تايلاند وميانمار ولاوس، وهي أيضا حيث تساهم جماعات الفيلة في عالم الأطعمة الراقية والذواقة.

كان نوع آخر من القهوة يصنع من قبل مرورا بمعدة قطط الزباد، ولكن من يستطيع منافسة فيل؟

و بحسب الكندي بليك دنكن ، الذي أنفق 300 ألف دولار على تطوير هذا النوع من القهوة، ويقول إن تركيبة أجهزة الفيل وغذاءه القائم على الأعشاب يمتزجان مع حبوب القهوة لينتج عنه طعم محبب، مضيفا أن هذا زعم يؤيده العلم.

ويقول دنكن “عندما يأكل الفيل حبوب القهوة يحدث تفاعل إنزيمي، فهي تكسر البروتين الموجود في القهوة، ونتيجة ذلك نجد لدينا قهوة لا يوجد بها الطعم المر للقهوة العادية”.

يتم توجيه 8% من المبيعات لرعاية الأفيال صحيا، وهنا يرد سؤال على الخاطر: هل القهوة خطر عليهم؟  تعتقد المؤسسة التي ترعاهم أنها ليست كذلك. وذلك وفقا للأسوشيتد برس.

يقول جون روبرتس، من مؤسسة غولدن تراينغل إيليفانت ” كان تفكيري في البداية بشأن القهوة: ألن نؤدي لزيادة انتياه الفيلة؟ ولكنه أكد لي أنه قام بالاختبارات وشرح لي أن الفيلة لا تدخل أجسادها مادة الكافيين فأيدت الفكرة على الفور”.

يتطلب الأمر ثلاثة وثلاثين كيلوغراما من الكرز للحصول على كيلوغرام واحد من الحبوب التي يمكن استخدامها لتصنيع القهوة.

وجمع روث الفيلة ليس الوظيفة التي يحلم بها أي شخص، لكنها تحقق دخلا للعائلات التي تمتلك فيلة.

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