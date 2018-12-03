الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

الإطاحة بشاب أطلق النار وسط حي سكني في جازان (فيديو)

الإطاحة بشاب أطلق النار وسط حي سكني في جازان (فيديو)

جامعة جازان تكشف حقيقة مقطع إفراغ مياه الصرف في البحر (فيديو)

جامعة جازان تكشف حقيقة مقطع إفراغ مياه الصرف في البحر (فيديو)

والد عريس خميس مشيط يكشف ملابسات طعن نجله بـ«خنجر» أثناء زفافه (فيديو)

والد عريس خميس مشيط يكشف ملابسات طعن نجله بـ«خنجر» أثناء زفافه (فيديو)

«آبل» تحذف 718 تطبيقاً من «آب ستور».. ما السبب؟

«آبل» تحذف 718 تطبيقاً من «آب ستور».. ما السبب؟
0

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير إعلامية عن قيام شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل» بحذف 718 تطبيقاً من الإصدار الصيني لمتجرها الإلكتروني «آب ستور» خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن الشركة المنتجة للهاتف الذكي آيفون حذفت هذه التطبيقات بسبب قيام مطوريها بإدراج إصدارات محدثة منها دون الحصول على ترخيص من «آبل».

وكانت «آبل» قد حذرت المطورين في أوائل 2017 من إدراج تحديثات لتطبيقاتهم المطروحة على «آب ستور» بدون ترخيص من الشركة الأميركية. وتضم قائمة التطبيقات التي تم حذفها محركة بحث وخرائط «سوجو» وتطبيق التسوق عبر الإنترنت «بيندودو» وتطبيق خدمات النقل الذكي واستدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة الذكية «توجو كار». وبحسب موقع «سي نت» رفضت الشركة الأميركية التعليق على هذه التقارير.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها الشركة الأميركية للمطورين الذين يخالفون قواعدها في الصين التي تقدم فيها خدمة «آب ستور» مختلفة تماماً عن الخدمة المتاحة في أغلب دول العالم الأخرى. وكانت «آبل» قد حذفت من متجرها الإلكتروني في الصين «آب ستور» عدة آلاف من تطبيقات القمار غير القانونية في أعقاب انتقادات شديدة لها من جانب وسائل الإعلام الرسمية في الصين.

في الوقت نفسه، تمثل السوق الصينية حوالي 40% من إيرادات خدمة «آب ستور» في آبل بحسب تقديرات مؤسسة «ماكواري ريسيرش» لأبحاث السوق والصادرة في وقت سابق من العام الحالي، لذلك من المهم استمرار احتفاظ الشركة الأميركية بالسيطرة على المحتوى المعروض في المتجر حتى لا تواجه أي إجراءات عقابية من السلطات الصينية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ميزة جديدة في «واتساب» للحماية من المتطفلين

ميزة جديدة في «واتساب» للحماية من المتطفلين

خلل يصيب واتساب على هواتف آيفون

خلل يصيب واتساب على هواتف آيفون

3 أجهزة جديدة تطرحها أبل غداً

3 أجهزة جديدة تطرحها أبل غداً

بعد شكاوى.. أبل تعالج مشكلة كاميرا هواتفها الجديدة

بعد شكاوى.. أبل تعالج مشكلة كاميرا هواتفها الجديدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد
مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>