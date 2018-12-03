الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

الإطاحة بشاب أطلق النار وسط حي سكني في جازان (فيديو)

الإطاحة بشاب أطلق النار وسط حي سكني في جازان (فيديو)

جامعة جازان تكشف حقيقة مقطع إفراغ مياه الصرف في البحر (فيديو)

جامعة جازان تكشف حقيقة مقطع إفراغ مياه الصرف في البحر (فيديو)

والد عريس خميس مشيط يكشف ملابسات طعن نجله بـ«خنجر» أثناء زفافه (فيديو)

والد عريس خميس مشيط يكشف ملابسات طعن نجله بـ«خنجر» أثناء زفافه (فيديو)

لهذا السبب.. لا تتناول أكثر من 6 رقائق بطاطس مقلية في الوجبة الواحدة

لهذا السبب.. لا تتناول أكثر من 6 رقائق بطاطس مقلية في الوجبة الواحدة
0

تواصل – وكالات:

يؤكد البروفيسور إريك ريم، أستاذ التغذية بجامعة هارفارد، إن رقائق البطاطس هي بمثابة “قنابل من النشويات” وأنه يجب علينا أن نقتصر على تناول 6 رقائق فقط في كل وجبة، إذا أردنا تجنب أمراض القلب.

وفي حديثه لصحيفة نيوروك تايمز، علق البروفيسور ريم قائلاً: “أعتقد بأن تناول ست رقائق من البطاطس المقلية إلى جانب طبق من السلطة يخفض من الأضرار التي تحتوي عليها البطاطس المقلية”.

وأشار البروفيسور ريم، إلى أن الأشخاص الذين يتجنبون تناول رقائق البطاطس يعيشون لفترة أطول، وأن أولئك الذين يتناولون البطاطس المقلية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، تزداد لديهم مخاطر الإصابة بداء السكري والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف البروفيسور ريم، بأن تناول رقائق البطاطس، قد يؤدي للشعور بالانتفاخ والحرقة في المعدة، وفق ما نقل موقع “ميترو” الإلكتروني.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تمنع الالتهابات وتكافح الشيخوخة..تعرف على فوائد «الكستناء»

تمنع الالتهابات وتكافح الشيخوخة..تعرف على فوائد «الكستناء»

«الغذاء والدواء» تحذر هؤلاء المرضى.. ابتعدوا عن «مزيلات الاحتقان»

«الغذاء والدواء» تحذر هؤلاء المرضى.. ابتعدوا عن «مزيلات الاحتقان»

«النمر» يوضح مدى تأثير «الزنجبيل» على مرضى القلب

«النمر» يوضح مدى تأثير «الزنجبيل» على مرضى القلب

بدولارين فقط.. اختبار جديد يتنبأ باحتمال الإصابة بأمراض القلب

بدولارين فقط.. اختبار جديد يتنبأ باحتمال الإصابة بأمراض القلب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد
مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>