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القروض الاستهلاكية تسجل أعلى ارتفاع في 30 شهراً

القروض الاستهلاكية تسجل أعلى ارتفاع في 30 شهراً
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تواصل – متابعات:

ارتفعت القروض الاستهلاكية “الشخصية” في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى نحو 344.4 مليار ريال، مقارنة بـ 332.3 مليار ريال بنهاية الربع السابق له “الربع الثاني 2018″، مسجلة زيادة بنحو 3.6 في المائة، بما يعادل 12.1 مليار ريال.

ووفقا لتحليل استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن ارتفاع القروض الاستهلاكية في الربع الثالث يُعد الأعلى من حيث قيمة ونسبة الارتفاع خلال عامين ونصف العام، بحسب “الاقتصادية”.

وكانت القروض الاستهلاكية قد ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة “12.5 مليار ريال” بنهاية الربع الأول من عام 2016، لتبلغ 349.8 مليار ريال، مقابل 337.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2015.

ويُعد ارتفاع القروض الاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الجاري، هو الارتفاع الثاني على التوالي، حيث كانت القروض قد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بما يعادل 3.4 مليار ريال في الربع الثاني الذي سبقه، وذلك بعد تراجعها لثلاثة أرباع متتالية “الثالث والرابع 2017، والأول 2018”.

وجاءت القفزة في القروض الاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الجاري، قبل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد بتاريخ 12 أغسطس الماضي، المقررة من قبل “ساما”.

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