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أمن الطرق يحذر رواد الشرقية.. توجيه بشأن طريق «مكة – المدينة»

أمن الطرق يحذر رواد الشرقية.. توجيه بشأن طريق «مكة – المدينة»
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تحذيراً لمستخدمي طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة.

وقال أمن الطرق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إلحاقاً لما سبق بشأن إغلاق المسار المتجه إلى مكة المكرمة مؤقتاً، وتحويل حركة الطريق إلى المسار المتجه إلى المدينة المنورة بسبب وجود أعمال صيانة لبوابة المدينة المنورة “كيلو 40″، نود التنبيه بأنه تم فتح المسار المتجه إلى مكة المكرمة”.

وتابع: “سيتم إغلاق المسار المتجه إلى المدينة المنورة مؤقتاً، وتحويل الحركة لمسافة 500م إلى المسار المتجه إلى مكة المكرمة، حيث سيتم تقسيمه إلى مسارين خلال فترة الصيانة بدءاً من يوم غد الاثنين”.

من ناحية أخرى، وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تحذيراً لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية.

وقال أمن الطرق في تغريدة عبر “تويتر”: “يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه؛ نظراً للضباب الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع”.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، أن يستمر تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران).

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