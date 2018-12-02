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جامعة جازان تكشف حقيقة مقطع إفراغ مياه الصرف في البحر (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

علقت جامعة جازان على مقطع مصور يظهر فيه سائق صهريج؛ وهو يقوم بإفراغ مياه الصرف الصحي في البحر القريب من المدينة الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه “عطفاً على المقطع المتداول الذي رصد فيه أحد المواطنين صهريج صرف صحي يفرغ حمولته في البحر خلف فندق الجامعة، فقد تحققت الجامعة من المقطع، وتبين أن العمل يعود لإحدى الشركات، وأن المياه المنقولة عبارة عن مياه مكثفة ناتجة عن أعمال التكييف بفندق الجامعة الذي لم يشغل إلى الآن ويخضع لأعمال التجريب”.

وأضافت الجامعة – في بيانها – أن تجميع المياه المكثفة في خزان يتم بمحطة الرفع؛ ومن ثم تحويله إلى محطة المعالجة بهدف استخدامه في أعمال الزراعة والري مباشرة أو التخلص منه.

وأوضحت أنه تم الوقوف على موقع المصبّ من قبل فريق مختص من الجامعة، وتبين فعلاً أن المياه نظيفة وناتجة من تكثيف مياه التكييف ولا توجد فيها رائحة ولا تغير في لون المياه، علماً أن استخدام صهريج خاص بالصرف الصحي في نقل هذا النوع من المياه يعد مخالفة، وسيتم اتّخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات.

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