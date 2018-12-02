الرئاسة الروسية: «بوتين» سيزور المملكة العام المقبل

تواصل – وكالات:

أكد الكرملين (القصر الرئاسي الروسي)، عزم الرئيس فلاديمير بوتين، زيارة المملكة العربية السعودية العام المقبل، لكن موعد الزيارة النهائي لم يحدد بعد.

وأوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية العام المقبل، ولكن موعدها لم يتحدد بعد، فيما استبعد عقد لقاء بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب.

وقال الناطق رداً على سؤال هل هناك موعد محدد لزيارة بوتين للمملكة؟: “لا ليس هناك بعد، وتجري مناقشة الموعد”، مؤكداً أن الزيارة ستجري عام 2019.

وكان بيسكوف، قال يوم الجمعة الماضي، إن التحضير لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية ما زال مستمراً، وإن تاريخ الزيارة من الممكن تحديده بعد اللقاء مع ولي العهد على هامش قمة مجموعة العشرين.

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين.