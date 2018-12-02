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مواطن يتهم مستشفى في بيشة بكسر يد والدته عمداً.. و«الصحة» تعلق

مواطن يتهم مستشفى في بيشة بكسر يد والدته عمداً.. و«الصحة» تعلق
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تواصل – فريق التحرير:

اتهم مواطن بمحافظة بيشة كادراً طبياً بأحد المستشفيات، بالتسبب في كسر يد والدته التسعينية عمداً بعد أن دخلت المستشفى إثر التهاب حاد في الصدر ثم نُوِّمت بالعناية المركزة؛ بسبب بلاغات سابقة يشكو خلالها إهمال الكادر الطبي.

وأوضح المواطن، أن والدته دخلت المستشفى إثر التهاب صدري، ونتيجة الإهمال دخلت العناية، وفُوجئوا بعدم خروجها من العناية المركزة لتورم يديها.

وأضاف أنه عند عمل الأشعة اتضح وجود كسر، متهماً الكادر الطبي بتعمُّد ذلك نتيجة بلاغات قديمة كان قد قدّمها للوزارة يشتكي فيها إهمال الكادر الصحي بالمستشفى.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي سعيد آل بخيتان: “نفيدكم بأنه بالرجوع إلى السجل الطبي للمريضة اتضح أن المريضة تبلغ من العمر 97 عاماً وملازمة للسرير منذ سبع سنوات، وبتاريخ 7 / 3 / 1440هـ، حضرت لطوارئ مستشفى الملك عبدالله، وكانت حينها تعاني انخفاض الوعي وارتفاع درجة الحرارة، وتمّ تنويمها في جناح التنويم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة وتحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بتاريخ 10 / 3 / 1440هـ”.

وأضاف: “وفي يوم 16 / 3 / 1440هـ، عادت المريضة مرة أخرى لطوارئ مستشفى الملك عبدالله، وحينها كانت تشتكي سوء التغذية وارتفاع درجة الحرارة وتمّ تنويمها بجناح التنويم، ثم تمّت إحالتها إلى قسم العناية المركزة بتاريخ 20 / 3 / 1440هـ؛ نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، وبعد تحسن نسبة الأكسجين في الدم تمّت إعادة تنويمها بجناح التنويم بتاريخ 22 / 3 / 1440هـ، كما تمّ تشخيص كسر في العضد الأيمن للمريضة، وبعرضها على استشاري العظام تمّ عمل جبيرة لها”.

وأوضح “آل بخيتان”؛ أن المريضة حالياً مازالت ترقد بجناح التنويم للملاحظة مع استقرار في مؤشراتها الحيوية، علماً أن المريضة تعاني هشاشة عظام متقدمة، وسبق أن أُصيبت بكسر مرضي في عظمة الفخذ الأيمن بسبب هشاشة العظام، مشيراً إلى أن مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، وجّه بإحالة الشكوى إلى لجنة المخالفات الطبية للتحقيق وتقصّي الحقائق.

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