الخطوط السعودية توفر وظائف لحديثي التخرج.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب القبول والتسجيل للعام 2019م للوظائف الرجالية الشاغرة؛ للعمل بمسمى (مضيف طيرانCabin Crew) من حملة الثانوية العامة فما فوق، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:

– مضيف طيران (للرجال فقط) (Cabin Crew).

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – لا يشترط وجود خبرة سابقة.

3 – أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

4 – أن يبلغ الحد الأدنى لطول الذراع مع رفعه 212 سم حتى أطراف أصابع اليد.

5 – تناسب الطول والوزن.

6 – إجادة اللغة الإنجليزية.

7 – اللياقة الطبية الجيدة.

8 – أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلى 30 سنة (هجرياً).

المميزات بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح:

تعيين المتخرجين بالدرجة (السادسة) بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي:

1 – لحملة الثانوية العامة (الراتب الأساسي 5855 ريالاً).

2 – لحملة شهادة الدبلوم (الراتب الأساسي 6385 ريالاً).

3 – لحملة شهادة البكالوريوس فما فوق (الراتب الأساسي 6915 ريالاً).

4 – بدل مواصلات قدره (400 ريال).

5 – بدل سكن (مقداره ثلاثة رواتب شهرية).

6 – علاج طبي للموظف وأفراد عائلته المستحقين (حسب أنظمة الخطوط السعودية).

7 – بدل الطيران ومصاريف السفر (حسب أنظمة الخطوط السعودية).

8 – قسائم سفر للموظف وأفراد عائلته (حسب أنظمة الخطوط السعودية).

الطلبات:

1 – السيرة الذاتية حديثة.

2 – صورة من بطاقة الأحوال الوطنية سارية المفعول (شهر على الأقل من تاريخ الانتهاء).

3 – صورة من المؤهل توضح المعدل التراكمي، ومعادلة الشهادة إذا كانت من خارج المملكة.

4 – جواز سفر ساري المفعول لمدة سنتين كحد أدنى.

5 – أي مستندات إضافية ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1440/03/24هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/04/06هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا