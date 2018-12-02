توقعات بهطول أمطار غزيرة على جدة وجريان للسيول في مكة

جانب من الأمطار التي شهدتها الطائف أمس (مكة)

تواصل – مكة المكرمة:

توقع خبراء الأرصاد تأثر مدينة جدة والمناطق الساحلية المحيطة بها، بالإضافة إلى مكة المكرمة، بحالة جوية ماطرة يوم الثلاثاء ناتجة عن توقع عبور جبهة هوائية باردة تؤدي لتساقط غزير للأمطار الرعدية في بعض المناطق.

وبحسب مركز “طقس العرب” الإقليمي للأرصاد والتنبُّؤات الجوية احتمالية تأثر مدينة، يرجع سبب توقع هطول الأمطار الغزيرة لتواجد منخفض جوي إلى الشمال من الأراضي السعودية قادم من شمال ليبيا ومصر، مصحوباً بكتلة هوائية باردة تتقابل مع امتداد قوي لمنخفض البحر الأحمر؛ ما يؤدي لنشوء حالة عدم الاستقرار الجوي هذه.

ومن المتوقع بداية جبهة هوائية باردة بالعبور تدريجياً على سواحل البحر الأحمر مع ساعات فجر الأربعاء؛ حيث يزداد نشاط الرياح الجنوبية الغربية وتتكاثر الغيوم المنخفضة والرعدية، فيما تبدأ الأمطار الرعدية الغزيرة بالتساقط وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، لتستمر هذه الحالة نهار يوم الأربعاء.

وتؤثر الحالة الجوية قبل ذلك على سواحل البحر الأحمر التي تقع شمال جدة مثل رابغ وينبع وأملج، لتؤثر بعد ذلك على أجزاء من جنوب سواحل البحر الأحمر مثل الليث ومكة المكرمة.

وحذر الخبراء من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات يوم الأربعاء على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وسواحلها بما فيها مدينة جدة؛ نظراً لتوقع غزارة الأمطار خلال ساعات النهار، كما يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج ومن نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، ويحذر أيضاً من شدة العواصف الرعدية.