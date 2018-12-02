علماء يحذرون من اصطدام الأرض بـ«أجسام قريبة»

تواصل – وكالات:

اكتشف علماء الفلك حديثاً أن كوكب الأرض محاط بـ”فائض” من الأجسام القريبة التي قد تكون “تنتظر إحداث تأثير”، ونشر فريق من جامعة كومبلوتنس في مدريد ورقة تناقش احتمال أن تكسر الكويكبات الكبيرة الأصغر منها ثم تصطدم بالغلاف الجوي.

ومن الصعب تتبع الأشياء التي يتم إنتاجها أثناء التصادمات “الكارثية”؛ لأنها تتبع “المدارات الفوضوية”؛ هذا يعني أن الفلكيين غير قادرين على رؤية الصخور قبل أن تصطدم بالأرض بوقت كافٍ، وإذا ظهرت واحدة كبيرة بالفعل في الأفق، فقد يكون قد فات الأوان لإخلاء أي مدن في خط اصطدامها.

وكتب الباحثون: “قد ترسل الكويكبات النيازك إلى الكواكب التي تدور حولها عندما تتقاطع مساراتها في الأوقات المناسبة”، وناقش العلماء تأثيراً مؤخراً لجسم يتراوح حجمه ما بين تسعة و12 قدماً يُسمى 2018 LA، الذي ضرب الأرض بعد ساعات فقط من اكتشافه.

ووفقاً لموقع “مترو” البريطاني، اخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض بسرعة 38000 ميل في الساعة، وتسبب في ظهور كرة نارية ضخمة في السماء فوق بوتسوانا، أفريقيا. وقال ليندلي جونسون، ضابط الدفاع الكوكبي بمقر ناسا، في ذلك الوقت: “كان هذا جسماً أصغر بكثير مما تم تكليفنا بالكشف عنه والتحذير منه”.

وحذر الباحثان الإسبانيان في ورقتهما الجديدة من أنه تم اكتشاف ثلاثة أجسام طبيعية قبل اصطدامها بالأرض مباشرة، ومن المحتمل أن يكون 2018 LA قد تشكل خلال تصادم هائل بين صخور فضائية.