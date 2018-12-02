احذر تناول مشروبات الطاقة أثناء فترة الامتحانات.. أضرار صحية بالغة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«صحة عسير» توضح حقيقة وفاة وإصابة 10 أشخاص بسبب «مرض نادر»

«صحة عسير» توضح حقيقة وفاة وإصابة 10 أشخاص بسبب «مرض نادر»

بعد وفاة طفل وإجهاض جنين بـ«المرض الغامض».. توضيح رسمي من «صحة عسير»

بعد وفاة طفل وإجهاض جنين بـ«المرض الغامض».. توضيح رسمي من «صحة عسير»

توضيح من «الجوازات» عن استرجاع رسوم المرافقين بعد «الخروج النهائي»

توضيح من «الجوازات» عن استرجاع رسوم المرافقين بعد «الخروج النهائي»

ولي العهد يغادر الأرجنتين.. ومفاجأة عن المملكة في البيان الختامي لقمة الـ20

ولي العهد يغادر الأرجنتين.. ومفاجأة عن المملكة في البيان الختامي لقمة الـ20

احذر تناول مشروبات الطاقة أثناء فترة الامتحانات.. أضرار صحية بالغة

احذر تناول مشروبات الطاقة أثناء فترة الامتحانات.. أضرار صحية بالغة
0

تواصل – وكالات:

أصدرت جمعية القلب الأمريكية، اليوم الأحد، تحذيراً من تناول مشروبات الطاقة خاصة خلال فترة المذاكرة والامتحانات في المدارس والجامعات.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي HealthDayNews، أوضح الباحثون أن الوصول إلى مشروبات الطاقة لرفع الجفون المتدلية وتعزيز أداء الدراسة قد يضر أكثر مما ينفع.

وأظهرت الأبحاث الحديثة أن تناول مشروب طاقة واحد فقط يمكن أن يؤثر على وظيفة الأوعية الدموية، وأظهرت دراسات أخرى أن الكافيين يمكن أن يزيد من هرمونات التوتر، ويرتبط بالتغيرات في ضغط الدم والنشاط الكهربائي للقلب.

وقال الدكتور جون هيجينز، رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى ليندون جونسون؛ وهو طبيب قلب رياضى، “ما أقوله للأشخاص الذين يدرسون الذين يمارسون الرياضة هو تجنب مشروبات الطاقة، لضررها على الجهاز العصبي”.

وقاد “هيجينز” دراسة تناولت تأثيرات مشروبات الطاقة على وظيفة الأوعية الدموية على 44 من طلاب الطب الصحيين غير المدخنين الذين كانوا في العشرينيات من عمرهم.

وقام هو وزملاؤه باختبار الأوعية الدموية للطلاب، أو وظيفة البطانة، ثم قاموا باختبارها مرة أخرى بعد 90 دقيقة من تناولهم مشروب الطاقة.

وتشير النتائج الأولية، التي قدمت في وقت سابق من هذا الشهر في مؤتمر الجلسات العلمية التابع لجمعية القلب الأمريكية، إلى أن الشراب خفض قدرة الأوعية الدموية على التمدد أو التوسع بمعدل النصف تقريباً.

وقال هيجينز: “أثناء التمارين أو تحت الضغط، يجب فتح الشرايين لأنها تحتاج إلى نقل الدم إلى العضلات والقلب والدماغ، وإذا كان هناك ضعف أثناء ممارسة التمارين أو الإجهاد الذهني، فقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات ضارة.”

وأضاف الباحثون أن الحل في الالتزام بالنظام الذي ينطوي على الذهاب إلى الفصل، والدراسة، وتناول الطعام الصحيح، وممارسة الرياضة والحصول على القدر المناسب من النوم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عبوة واحدة من مشروبات الطاقة تضر الشرايين

عبوة واحدة من مشروبات الطاقة تضر الشرايين

لماذا يجب إبعاد الأطفال عن مشروبات الطاقة؟

لماذا يجب إبعاد الأطفال عن مشروبات الطاقة؟

إلزام الأسواق بعزل مشروبات الطاقة عن المواد الغذائية

إلزام الأسواق بعزل مشروبات الطاقة عن المواد الغذائية

نجل ممثل كويتي يدخل في غيبوبة مفاجئة بسبب «مشروب طاقة» (فيديو)

نجل ممثل كويتي يدخل في غيبوبة مفاجئة بسبب «مشروب طاقة» (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد
مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>