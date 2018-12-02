أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فهد بن سعود بن هذلول

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على الأمير فهد بن سعود بن هذلول آل ثنيان – رحمه الله – وذلك بجامع الامام تركي بن عبدالله .

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة وصاحب السمو الامير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني .

كما أدى الصلاة إخوة الفقيد وهم الأمراء ( هذلول وخالد ونواف ) وابن الفقيد الأمير فيصل بن فهد بن سعود وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمعاً من المواطنين .