«الشورى» يناقش تقريراً بشأن نظام مكافحة العنوسة

تواصل – واس:

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إدراج عدداً من الموضوعات على جدول أعمال المجلس تضمنت تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، وأنظمة جديدة وعدة مقترحات لبعض الأعضاء استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، إضافة إلى مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم في مقر المجلس، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير اللجنة بشأن مقترح تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15 11/ / 1434هـ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث.

كما قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 /1439هـ، وتقرير اللجنة بشأن دراسة طلب تعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة، والمادة الثانية والسبعين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 9/ / 1428هـ.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقريري لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1438 / 1439هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438 / 1439 هـ.

وأقرت الهيئة إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1438/1439هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1438/1439هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438/ 1439هـ.

كما أحالت الهيئة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام” المعاد لمجلس الشورى وفقاً للمادة (17) المعدلة من نظام المجلس، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

وأحالت الهيئة على جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/1439هـ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح “مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية” المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.