فتح باب القبول للعنصر النسائي برتبة جندي في الجوازات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح من «الجوازات» عن استرجاع رسوم المرافقين بعد «الخروج النهائي»

توضيح من «الجوازات» عن استرجاع رسوم المرافقين بعد «الخروج النهائي»

ولي العهد يغادر الأرجنتين.. ومفاجأة عن المملكة في البيان الختامي لقمة الـ20

ولي العهد يغادر الأرجنتين.. ومفاجأة عن المملكة في البيان الختامي لقمة الـ20

آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة

آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة

شرطة الرياض تعلن العثور على الفتاة المفقودة «ذات الـ 13 عامًا»

شرطة الرياض تعلن العثور على الفتاة المفقودة «ذات الـ 13 عامًا»

فتح باب القبول للعنصر النسائي برتبة جندي في الجوازات

فتح باب القبول للعنصر النسائي برتبة جندي في الجوازات
0

تواصل – واس:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية / الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في جوازات المطارات والمنافذ البرية.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عن طريق منصة أبشر توظيف www.jobs.sa ابتداءً من الساعة ( 10 صباحا ) ليوم الأحد الموافق 2 / 4 / 1440هـ وحتى الساعة (10 صباحاً ) من يوم الخميس الموافق 6 / 4 / 1440هـ ، وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة، مشيرة إلى أنه لن ينظر في طلب غير مستوفي الشروط وأن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية .

واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

كما اشترطت أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللغة ومراحل القبول كافة، وألا يقل طول المتقدمة عن (155) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها دورات في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي لا تقل عن تسعة أشهر وتكون من جهة معتمدة، وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية، إضافة إلى اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجوازات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توضيح من «الجوازات» عن استرجاع رسوم المرافقين بعد «الخروج النهائي»

توضيح من «الجوازات» عن استرجاع رسوم المرافقين بعد «الخروج النهائي»

وافد: انتهت إقامتي خارج المملكة ماذا أفعل؟.. و«الجوازات» تُجيب

وافد: انتهت إقامتي خارج المملكة ماذا أفعل؟.. و«الجوازات» تُجيب

هل يمكن تجديد الإقامة للمرافقين أو التابعين أثناء وجودهم خارج المملكة؟

هل يمكن تجديد الإقامة للمرافقين أو التابعين أثناء وجودهم خارج المملكة؟

تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد
مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>