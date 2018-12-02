توضيح من «الجوازات» عن استرجاع رسوم المرافقين بعد «الخروج النهائي»

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن “نظام الاستحقاق المالي في نظام سداد مقدماً وغير مسترد، في حالة رسوم المرافقين”.

جاء ذلك رداً على استفسار لأحد المقيمين جاء فيه: “آمل التكرم بالإفادة عن تعويض المقابل المالي للمرافقين؛ حيث إنني قمت بخروج نهائي للعائلة وأرغب في استرداد المبالغ بالشهر ما بعد الخروج النهائي مع العلم أن السداد مقدم للمقابل المالي للمرافقين”.

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