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«تقنيات العينات الإحصائية».. برنامج تدريبي بديوان المراقبة العامة

«تقنيات العينات الإحصائية».. برنامج تدريبي بديوان المراقبة العامة
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تواصل – الرياض:

نظم ديوان المراقبة العامة اليوم, البرنامج التدريبي “الرقابة باستعمال تقنيات العينات الإحصائية”, بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة, بحضور الأمين العام للمنظمة العربية للرقابة المالية العامة والمحاسبة نجيب القطاري, وذلك في فندق الإنتركونتننتال بجدة.

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يشارك فيه ٣٤ متدرباً من الأجهزة الرقابية والمحاسبية في الدول العربية, ويستضيفه ديوان المراقبة على مدى خمسة أيّام, ضمن برنامج عمل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في مجال عمل الجهات الرقابية والمحاسبية على مستوى الدول العربية.

وشهد افتتاح البرنامج كلمة للأمين العام نجيب القطاري قدم خلالها شكره لمعالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري على استضافة المملكة العربية السعودية لهذا البرنامج, مؤكداً أن تنظيم البرنامج يأتي إيمانا بالدور الكبير الذي يحققه في الرفع من مستوى أداء موظفي الأجهزة الرقابية.

وأشار القطاري إلى أن البرنامج يهدف إلى إكساب المتدربين المهارات والقدرات التحليلية بما يمكنهم من رفع كفاءتها في الاستغلال الأمثل للمعلومة, ومساعدتهم على القيام بالمهام الرقابية, وكذلك استخدام الأساليب الإحصائية والكمية وبرمجيات التحليل الإحصائي, التي سيتم تدعيمها بورشات عمل متخصصة في هذا المجال, مشيداً بالدور الذي يقوم به رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري لاستضافة الديوان لقاء علمي أو تدريبي كل سنة.

من جانبه, أوضح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري, أن استضافة الديوان لهذا الحدث يأتي امتداد للدور الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لدعم المستمر للمنظمات العربية والدولية.

 

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