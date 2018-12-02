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غير متوقع.. البكتيريا بالجوالات 7 أضعاف الموجودة في المرحاض

غير متوقع.. البكتيريا بالجوالات 7 أضعاف الموجودة في المرحاض
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تواصل-وكالات:

أظهرت دراسة علمية حديثة أن متوسط عدد البكتيريا على الهواتف المحمولة سبعة أضعاف نظيره في المرحاض.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أوضح الباحثون الأسكتلنديون من جامعة أبردين أن الهواتف الذكية البلاستيكية التي تعتقد أنها نظيفة تحتوي على أضعاف الجراثيم الموجودة في مقعد المرحاض.

وعلى الرغم من ذلك، أظهر مسحٌ لموظفي المكاتب أن اثنين من كل خمسة أشخاص يأخذون هواتفهم إلى الحمام.

ولتأكيد نتائج الدراسة، أخذ الباحثون عينات من الهواتف الذكية لشركة كبيرة باستخدام جهاز ضوئي يكشف عن الميكروبات الحية التي تظهر على السطح.

وأظهر الباحثون أن مقعد المرحاض الذي تم الكشف عنه بواسطة الجهاز الضوئي يحتوي على 220 بقعة ساطعة من البكتيريا، ولكن متوسط الهاتف المحمول بلغ 1479.

وقال البروفيسور “هيو بنينجتون”، أستاذ علم الجراثيم في جامعة أبردين، “في عام 2011 وجد العلماء بكلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية أن واحداً من كل ستة هواتف محمولة ملوث بالمادة البرازية، بما في ذلك حشرة E. coli التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي”.

ويعتقد الخبراء أن الهواتف تصبح قذرة للغاية لأنها تؤخذ إلى الحمام، لذا فهي تتعرض لنفس الجراثيم مثل مقابض الحمام والمقاعد.

وأظهرت دراسة استقصائية أجريت على 2000 شخص من “وايلد هيد رووم” أن 40٪ من الأشخاص يستخدمون هواتفهم الذكية أثناء وجودهم في الحمام أثناء العمل، لكن 20% فقط قاموا بتنظيف هواتفهم بعد أخذها معهم إلى المرحاض.

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