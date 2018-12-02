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8 استخدامات لخدمة خرائط جوجل لم تسمع عنها من قبل

8 استخدامات لخدمة خرائط جوجل لم تسمع عنها من قبل
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تواصل – وكالات:

إذا كان هناك تطبيق يستخدم على نطاق واسع من قِبل جميع الأشخاص، فهو على الأرجح “خرائط جوجل”، خاصة أن هذا التطبيق تمكن من تغيير الطريقة التي يسافر بها الأشخاص، ومع ذلك في كثير من الأحيان يتم استخدام التطبيق فقط لأغراض التنقل والملاحة بسيطة، لكن في الواقع، فإن التطبيق يحتوي على الكثير من المميزات الأخرى، والتي نعرض أبرزها كما يلي:

1- يساعدك على تذكر أين قمت بركن سيارتك، وذلك من خلال ميزة “Save your parking”.

2- مشاركة موقعك الجغرافي الفعلي في الوقت الحقيقي، وهي متاحة من خلال خيار Share location.

3- تعرف على الأماكن القريبة مثل مضخات البنزين والمطاعم وأجهزة الصراف الآلي والمزيد.

4- مقارنة أسعار سيارات الأجرة مثل Uber وOla وغيرها.

5- تخصيص رمز السيارة بالطريقة التي تريدها، على سبيل المثال لسيارة دفع رباعي لكنها متاحة (فقط لنظام التشغيل iOS).

6- الدردشة من بعض الأماكن مثل المطاعم وغيرها لمعرفة الأسعار وأماكن ركن السيارة وأقرب الطرق وغيرها.

7- رؤية الخرائط الداخلية والتقسيمات لبعض المباني.

8- الحصول على الاتجاهات إلى مكانك بدون إلغاء قفل هاتفك.

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