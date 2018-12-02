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4 طرق طبيعية لعلاج انتفاخ البطن.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

الانتفاخ من الأعراض التي يصاب بها كثير من الناس عند تناول أطعمة معينة أو عند الإفراط في تناول الطعام، والانتفاخ هو علامة على أن الجهاز الهضمي لا يعمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج‏ الغازات في المعدة، وهو ما يسبب الألم وعدم الراحة، في هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج الانتفاخ، كما ذكر موقع مجلة “prima”.

مضغ بذور الشمر

الشمر فعال بشكل خاص لعلاج الانتفاخ، لذا جربي نقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء الساخن وشرب كأس منها بعد تناول الطعام، أو امضغ بذور الشمر نفسها.

الشمر هو المنقذ لجهازك الهضمي، حيث يحتوي على مركب يريح الممرات في الجهاز الهضمي الخاص بك، مما يسمح للغازات بالمرور ويعالج الانتفاخ.

بكتيريا البروبايوتيك

طريقة أخرى للتغلب على الانتفاخ هي زيادة مستويات البكتيريا المعوية المفيدة في معدتك، والمعروفة باسم “البروبايوتيك” عن طريق تناول الأطعمة المخمرة مثل مخلل الكرنب، اللبن الرايب والزبادي.

التغلب على الإجهاد

الإجهاد والتوتر من الأسباب الرئيسية للانتفاخ، لذا تعلم بعض أساليب الحد من الإجهاد، مثل تمارين التنفس، يمكن أن تساعدك 10 دقائق من التأمل في اليوم على تخفيف أعراض الإجهاد، مثل الانتفاخ.

زيادة تناول الألياف

الألياف هي أيضاً مفيدة جداً لأمعائك، وأخذ مكملات عالية الألياف وتناول المزيد من الخضراوات سيضمن عمل جهازك الهضمي بسلاسة.

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